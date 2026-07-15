Azunposium conférence Chauffe Marcel. Mais jusqu’où ? ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous
jeudi 27 août 2026 · ARRENS-MARSOUS · Arrens-Marsous
Informations pratiques
Arrens-Marsous
Azunposium conférence Chauffe Marcel. Mais jusqu’où ?
ARRENS-MARSOUS 1 place du Val d’Azun Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 18:30:00
fin : 2026-08-27 19:30:00
Date(s) :
2026-08-27
Azunposium, la science pour tous en Val d’Azun.
Conférences vulgarisées autour du thème des sciences.
Une conférence par mois, animée et présentée par Benjamin Vissa.
Thème du 27 août Chauffe Marcel. Mais jusqu’où.
Durée environ 1h15 (1h + 15 min questions/échanges).
Tout public bienvenu.
Entrée libre.
Les anciennes conférences de Benjamin Vissa sont visibles sur la chaîne Youtube Azunposium.
.
ARRENS-MARSOUS 1 place du Val d’Azun Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie benjamin.vissa@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Azunposium: Science for Everyone in Val d’Azun.
Popular science lectures on various scientific topics.
One lecture per month, hosted and presented by Benjamin Vissa.
Topic for August 27: Chauffe Marcel. But How Far?
Duration: approximately 1 hour and 15 minutes (1 hour + 15 minutes for questions and discussion).
All ages welcome.
Free admission.
Benjamin Vissa’s past talks are available on the Azunposium YouTube channel.
L’événement Azunposium conférence Chauffe Marcel. Mais jusqu’où ? Arrens-Marsous a été mis à jour le 2026-07-15 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
À voir aussi à Arrens-Marsous (Hautes-Pyrénées)
- Conférence Le patrimoine pastoral oublié dans les vallées de Barèges, d’Ossau et de Campan ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous 20 juillet 2026
- Crayons en nature Col du Soulor Arrens-Marsous 21 juillet 2026
- Animation enfant Le dessous des lacs ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous 21 juillet 2026
- Point rencontre avec un garde moniteur du Parc national des Pyrénées Entre le lac de Suyen et la cabane de Doumblas Arrens-Marsous 21 juillet 2026
- Visites de la ferme Cazaux Oumpré Martinou Ferme Cazaux Oumpré Martinou Arrens-Marsous 21 juillet 2026