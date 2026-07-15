Azunposium conférence Chauffe Marcel. Mais jusqu’où ? ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous

Informations pratiques

Arrens-Marsous

Azunposium conférence Chauffe Marcel. Mais jusqu’où ?

ARRENS-MARSOUS 1 place du Val d’Azun Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 18:30:00

fin : 2026-08-27 19:30:00

Date(s) :

2026-08-27

Azunposium, la science pour tous en Val d’Azun.

Conférences vulgarisées autour du thème des sciences.

Une conférence par mois, animée et présentée par Benjamin Vissa.

Thème du 27 août Chauffe Marcel. Mais jusqu’où.

Durée environ 1h15 (1h + 15 min questions/échanges).

Tout public bienvenu.

Entrée libre.

Les anciennes conférences de Benjamin Vissa sont visibles sur la chaîne Youtube Azunposium.

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ARRENS-MARSOUS 1 place du Val d’Azun Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie benjamin.vissa@gmail.com

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English :

Azunposium: Science for Everyone in Val d’Azun.

Popular science lectures on various scientific topics.

One lecture per month, hosted and presented by Benjamin Vissa.

Topic for August 27: Chauffe Marcel. But How Far?

Duration: approximately 1 hour and 15 minutes (1 hour + 15 minutes for questions and discussion).

All ages welcome.

Free admission.

Benjamin Vissa’s past talks are available on the Azunposium YouTube channel.

L’événement Azunposium conférence Chauffe Marcel. Mais jusqu’où ? Arrens-Marsous a été mis à jour le 2026-07-15 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65