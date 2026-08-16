Informations pratiques

Arrens-Marsous

Projection Espalungue, royaume des chauves-souris

Maison du Val d’Azun, cinéma ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 18:00:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

Film-documentaire de Tanguy Stoecklé durée 26 min.

Un homme rentre dans une grotte hantée par les chauves-souris, il n’en ressortira que 9 mois plus tard après s’être immergé dans les secrets de ces êtres hors du commun. De l’hibernation à l’envolée automnale, en passant par la reproduction, ce film est un voyage très particulier au centre de la terre.

Accès libre et gratuit, dans la limite des places disponibles. .

Maison du Val d’Azun, cinéma ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 97 49 49

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English :

Documentary film by Tanguy Stoecklé running time 26 min.

A man enters a cave haunted by bats, only to emerge 9 months later having immersed himself in the secrets of these extraordinary creatures. From hibernation to autumn flight to reproduction, this film is a very special journey to the center of the earth.

L’événement Projection Espalungue, royaume des chauves-souris Arrens-Marsous a été mis à jour le 2026-08-13 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65