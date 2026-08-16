Projection Espalungue, royaume des chauves-souris Maison du Val d’Azun, cinéma Arrens-Marsous
vendredi 28 août 2026 · Maison du Val d'Azun, cinéma · Arrens-Marsous
Informations pratiques
Arrens-Marsous
Projection Espalungue, royaume des chauves-souris
Maison du Val d’Azun, cinéma ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 18:00:00
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
Film-documentaire de Tanguy Stoecklé durée 26 min.
Un homme rentre dans une grotte hantée par les chauves-souris, il n’en ressortira que 9 mois plus tard après s’être immergé dans les secrets de ces êtres hors du commun. De l’hibernation à l’envolée automnale, en passant par la reproduction, ce film est un voyage très particulier au centre de la terre.
Accès libre et gratuit, dans la limite des places disponibles. .
Maison du Val d’Azun, cinéma ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 97 49 49
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English :
Documentary film by Tanguy Stoecklé running time 26 min.
A man enters a cave haunted by bats, only to emerge 9 months later having immersed himself in the secrets of these extraordinary creatures. From hibernation to autumn flight to reproduction, this film is a very special journey to the center of the earth.
L’événement Projection Espalungue, royaume des chauves-souris Arrens-Marsous a été mis à jour le 2026-08-13 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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