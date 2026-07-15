Animation enfant Le dessous des lacs ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous

Informations pratiques

Arrens-Marsous

Animation enfant Le dessous des lacs

ARRENS-MARSOUS 1 place du Val d’Azun Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 10:30:00

fin : 2026-08-18 11:30:00

Date(s) :

2026-08-18

Les lacs de montagnes font partie des paysages idéals dans l’imaginaire collectif. Mais que se passe-t-il réellement sous leur surface ? Par un jeu de questions/ réponses illustrées et d’expériences, des informations sont transmises aux enfants afin qu’ils en apprennent un peu plus sur ces écosystèmes fragiles et remarquables.

Pour les enfants à partir de 8 ans.

Animation gratuite dans la limite des places disponibles.

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ARRENS-MARSOUS 1 place du Val d’Azun Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 97 49 49

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English :

Mountain lakes are ideal landscapes in the collective imagination. But what really goes on beneath their surface? Through a series of illustrated questions/answers and experiments, information is passed on to children to help them learn a little more about these fragile and remarkable ecosystems.

For children aged 8 and over.

Free, subject to availability.

L’événement Animation enfant Le dessous des lacs Arrens-Marsous a été mis à jour le 2026-07-15 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65