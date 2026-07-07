Escape game Pastoralisme Où sont passées tes brebis ? Col des Bordères Arrens-Marsous
mardi 18 août 2026 · Col des Bordères · Arrens-Marsous
Informations pratiques
Arrens-Marsous
Escape game Pastoralisme Où sont passées tes brebis ?
Col des Bordères ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées
Tarif : 80 – 80 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 14:00:00
fin : 2026-08-18 17:00:00
Date(s) :
2026-08-18
Tous les mardis des vacances d’été, participez à l’escape game sur le thème du pastoralisme.
Il manque 10 brebis à votre troupeau !
Au col des Bordères, imaginez-vous berger le temps d’un escape game.
Des objets mystères rangés dans son sac à dos, des énigmes à résoudre, des fouilles à réaliser sur le terrain et un brin d’ingéniosité, vous permettront de retrouver les dix brebis manquantes.
Si vous y parvenez, vous pourrez déguster du fromage de la vallée !
– Age minimum 7 ans.
– Equipement à prévoir chaussures et sac de randonnée, eau, tenue de pluie, chapeau ou casquette, polaire, lunettes de soleil et crème solaire !
– Réservation obligatoire.
– Escape game encadré et animé par le Bureau Montagne du Val d’Azun.
Une marche d’approche est nécessaire pour atteindre le lieu du jeu (environ 30min et 150m de dénivelés). Elle sera l’occasion de découvrir le milieu naturel environnant et le monde pastoral pyrénéen. .
Col des Bordères ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 95 20 30 03 bmva65@gmail.com
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English :
Every Tuesday during the summer vacations, take part in an escape game on the theme of pastoralism.
Your flock is missing 10 ewes!
At the Col des Bordères, imagine yourself a shepherd for the duration of an escape game.
Mystery objects in your backpack, riddles to solve, digging in the field and a little ingenuity will help you find the ten missing ewes.
If you succeed, you’ll be able to taste some cheese from the valley!
L’événement Escape game Pastoralisme Où sont passées tes brebis ? Arrens-Marsous a été mis à jour le 2026-07-16 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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