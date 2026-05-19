Arrens-Marsous

Sortie Natura 2000 Le Vallon de Bouleste

RDV au Lac du Tech ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 09:00:00

fin : 2026-08-18 17:00:00

Date(s) :

2026-08-18

Le vallon de Bouleste est un petit paradis naturaliste permettant d’observer les marmottes, les aigles et des fleurs de toutes les couleurs. Un appréciable cocktail d’apaisants paysages pastoraux et de biodiversité exceptionnelle ! (550m de dénivelé).

Matériel de randonnée à prévoir.

Sous inscription obligatoire auprès du CPIE.

Sortie limitée à 12 personnes.

Annulation en cas de mauvais temps. .

RDV au Lac du Tech ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 95 49 67 cpie65@wanadoo.fr

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English :

The Bouleste valley is a small naturalist’s paradise where you can observe marmots, eagles and colorful flowers. A delightful cocktail of soothing pastoral landscapes and exceptional biodiversity! (550m ascent).

L’événement Sortie Natura 2000 Le Vallon de Bouleste Arrens-Marsous a été mis à jour le 2026-05-19 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65