Sortie Natura 2000 Le Vallon de Bouleste RDV au Lac du Tech Arrens-Marsous
Sortie Natura 2000 Le Vallon de Bouleste RDV au Lac du Tech Arrens-Marsous mardi 18 août 2026.
Arrens-Marsous
Sortie Natura 2000 Le Vallon de Bouleste
RDV au Lac du Tech ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 09:00:00
fin : 2026-08-18 17:00:00
Date(s) :
2026-08-18
Le vallon de Bouleste est un petit paradis naturaliste permettant d’observer les marmottes, les aigles et des fleurs de toutes les couleurs. Un appréciable cocktail d’apaisants paysages pastoraux et de biodiversité exceptionnelle ! (550m de dénivelé).
Matériel de randonnée à prévoir.
Sous inscription obligatoire auprès du CPIE.
Sortie limitée à 12 personnes.
Annulation en cas de mauvais temps. .
RDV au Lac du Tech ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 95 49 67 cpie65@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Bouleste valley is a small naturalist’s paradise where you can observe marmots, eagles and colorful flowers. A delightful cocktail of soothing pastoral landscapes and exceptional biodiversity! (550m ascent).
L’événement Sortie Natura 2000 Le Vallon de Bouleste Arrens-Marsous a été mis à jour le 2026-05-19 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
À voir aussi à Arrens-Marsous (Hautes-Pyrénées)
- Rendez-vous en terrain connu Benjamin Vissa pour Azunposium Salle des fêtes Arrens-Marsous 30 mai 2026
- La Montée cycliste du Tech la mini Val d’Azun Départ Salle des fêtes Arrens-Marsous 7 juin 2026
- Le CIC Tour Féminin des Pyrénées, 2ème étape Arrens-Marsous 13 juin 2026
- Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins Tours et détours Village Arrens-Marsous 26 juin 2026
- Azunposium conférence Une histoire de sciences Le Projet Manhattan ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous 28 juin 2026