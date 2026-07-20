Projection Les Pyrénées secrètes le corsaire des cimes, le gypaète barbu ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous
lundi 3 août 2026 · ARRENS-MARSOUS · Arrens-Marsous
Informations pratiques
Arrens-Marsous
Projection Les Pyrénées secrètes le corsaire des cimes, le gypaète barbu
ARRENS-MARSOUS 1 place du Val d’Azun Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 18:30:00
fin : 2026-08-03
Date(s) :
2026-08-03
Projection du film documentaire Pyrénées secrètes Le corsaire des cîmes, le gypaète barbu .
Pour lever le voile sur la vie sauvage, il faut se faire discret, patienter et rester humble… dans cet épisode, nous vous proposons de suivre le Gypaète barbu, espèce protégée, l’un des plus grands rapace d’Europe, surnommé aussi le casseur d’os … La série Pyrénées secrètes a été réalisée par la société de production Bellota films en partenariat avec le Parc national des Pyrénées pour la chaîne ARTE. Un voyage unique à la recherche des espèces emblématiques du massif des Pyrénées, l’un des plus sauvages de France.
Réalisé par Alwa Deluze
Durée du film 43 minutes
Tout public.
Projection suivie d’un échange avec un personnel du Parc national des Pyrénées.
– Entrée libre.
– Réservation conseillée au 05 62 97 49 49. .
ARRENS-MARSOUS 1 place du Val d’Azun Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 97 49 49
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English :
Screening of the documentary film Secret Pyrenees: Le corsaire des cîmes, le gypaète barbu .
To lift the veil on wild life, you have to be discreet, patient and humble… in this episode, we invite you to follow the Bearded Vulture, a protected species, one of Europe?s largest birds of prey, also nicknamed the bone breaker .. The Secret Pyrenees series was produced by Bellota Films in partnership with the Pyrenees National Park for ARTE. A unique journey in search of the emblematic species of the Pyrenees massif, one of the wildest in France.
Directed by Alwa Deluze
Running time: 43 minutes
All audiences.
Screening followed by a discussion with Pyrenees National Park staff.
L’événement Projection Les Pyrénées secrètes le corsaire des cimes, le gypaète barbu Arrens-Marsous a été mis à jour le 2026-07-20 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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