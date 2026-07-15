Exposition photos et sculptures bois De la Saligue à la Cime Maison du Soulor Arrens-Marsous
samedi 1 août 2026 · Maison du Soulor · Arrens-Marsous
Informations pratiques
Arrens-Marsous
Exposition photos et sculptures bois De la Saligue à la Cime
Maison du Soulor ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 10:00:00
fin : 2026-09-30 13:00:00
Date(s) :
2026-08-01
Découvrez le fascinant monde des oiseaux à travers les sculptures sur bois d’un réalisme saisissant de Robert Lafitte.
Les photographies de Jean Bélair et de l’Association Oiseaux Cols Libres complètent cette immersion en mettant en lumière la beauté, la diversité et les comportements des oiseaux dans leur milieu naturel.
Une invitation à porter un nouveau regard sur la nature.
Accès libre. Une rencontre avec les intervenants est proposée le dimanche 16 août. .
Maison du Soulor ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 59 13 00 98
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover the fascinating world of birds through Robert Lafitte’s strikingly realistic wood carvings.
Photographs by Jean B%E9lair and the Association Oiseaux Cols Libres round out this immersive experience by highlighting the beauty, diversity, and behaviors of birds in their natural habitats.
An invitation to see nature in a new light.
L’événement Exposition photos et sculptures bois De la Saligue à la Cime Arrens-Marsous a été mis à jour le 2026-07-11 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
À voir aussi à Arrens-Marsous (Hautes-Pyrénées)
- Démonstration Feutrière Maison du Val d’Azun et du Parc national des Pyrénées Arrens-Marsous 15 juillet 2026
- Animation enfants A la trace… Parc national des Pyrénées ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous 16 juillet 2026
- Visites de la ferme Cazaux Oumpré Martinou Ferme Cazaux Oumpré Martinou Arrens-Marsous 16 juillet 2026
- Pyrénées Cycl’n Trip Cols du Soulor, Aubisque et Col de Spandelles Gez Argelès Arrens-Marsous 17 juillet 2026
- Soirée astronomie Les nuits au Soulor Col du Soulor Arrens-Marsous 17 juillet 2026