Informations pratiques

Arrens-Marsous

Exposition photos et sculptures bois De la Saligue à la Cime

Maison du Soulor ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 10:00:00

fin : 2026-09-30 13:00:00

Date(s) :

2026-08-01

Découvrez le fascinant monde des oiseaux à travers les sculptures sur bois d’un réalisme saisissant de Robert Lafitte.

Les photographies de Jean Bélair et de l’Association Oiseaux Cols Libres complètent cette immersion en mettant en lumière la beauté, la diversité et les comportements des oiseaux dans leur milieu naturel.

Une invitation à porter un nouveau regard sur la nature.

Accès libre. Une rencontre avec les intervenants est proposée le dimanche 16 août. .

Maison du Soulor ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 59 13 00 98

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English :

Discover the fascinating world of birds through Robert Lafitte’s strikingly realistic wood carvings.

Photographs by Jean B%E9lair and the Association Oiseaux Cols Libres round out this immersive experience by highlighting the beauty, diversity, and behaviors of birds in their natural habitats.

An invitation to see nature in a new light.

L’événement Exposition photos et sculptures bois De la Saligue à la Cime Arrens-Marsous a été mis à jour le 2026-07-11 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65