Pyrénées Cycl’n Trip Cols du Soulor, Aubisque et Col de Spandelles

Gez Argelès ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées

Début : 2026-07-17 09:00:00

fin : 2026-07-17 12:00:00

2026-07-17

Du 13 au 17 juillet , dans la roue des coureurs du Tour de France, pédalez comme il vous plait sur les cols réservés des Pyrénées !

Au menu chaque jour, de 9h à 12h, 1, 2, 3 cols où la circulation est interdite aux voitures.

Une semaine hors norme pour rouler à son rythme avec au choix, 10 cols et plus de 100 kms d’ascension réservés aux cyclistes.

Informations pratiques pas d’inscription, gratuit, en bas du col accueil, informations et encouragements, en haut du col ravitaillement, souvenir et passeport tamponné avant de redescendre.

Montées du jour

– Col d’Aubisque depuis Argelès-Gazost.

Distance 30,1 kms.

Moyenne de la pente 4.2%.

Dénivelé 1254 m.

Altitude mini 455 m.

Altitude maxi 1709 m.

– Col de Spandelles depuis Argelès-Gazost.

Distance 15,50 kms.

Moyenne de la pente 5,97%.

Dénivelé 925 m.

Altitude 1378 m.

La route est réservée aux cyclistes (arrêté temporaire de circulation) cependant, certains véhicules peuvent exceptionnellement emprunter l’itinéraire (organisation, secours, riverains…).

À la montée comme à la descente, respect des règles de circulation rouler sur la droite de la chaussée, rester vigilant, maîtriser sa vitesse, ne pas surestimer ses forces ni ses capacités. .

Gez Argelès ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 56 70 00

English :

From July 13 to 17, follow in the footsteps of the Tour de France riders and pedal as you please over the reserved passes of the Pyrenees!

On the menu each day, from 9am to 12pm, 1, 2, 3 passes where traffic is forbidden to cars.

An extraordinary week to cycle at your own pace, with a choice of 10 passes and over 100 kms of climbs reserved for cyclists.

