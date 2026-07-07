Informations pratiques

Arrens-Marsous

Concert Nature Piano en Montagne

Lac du Tech ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 18:00:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Le Piano en montagne, offrez-vous cette expérience hors du temps au lac du Tech !

Le concert dure environ 1h.

Le sol peut être mouillé alors n’hésitez pas à ramener une chaise de camping, ou tapis de sport pour s’assoir.

Si la météo prévois de la pluie en fin de journée je serai contraint d’annuler l’événement. Je confirme le maintien du concert le jour même.

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Lac du Tech ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie https://concertnature.com/

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English :

Le Piano en montagne, treat yourself to this timeless experience at the Lac du Tech!

The concert lasts about 1 hour.

The ground may be wet, so please bring a camping chair or sports mat to sit on.

If the weather forecast calls for rain at the end of the day, I will be forced to cancel the event. I confirm that the concert will take place on the same day

L’événement Concert Nature Piano en Montagne Arrens-Marsous a été mis à jour le 2026-07-15 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65