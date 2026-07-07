Concert Nature Piano en Montagne Lac du Tech Arrens-Marsous
dimanche 2 août 2026 · Lac du Tech · Arrens-Marsous
Informations pratiques
Arrens-Marsous
Concert Nature Piano en Montagne
Lac du Tech ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 18:00:00
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
Le Piano en montagne, offrez-vous cette expérience hors du temps au lac du Tech !
Le concert dure environ 1h.
Le sol peut être mouillé alors n’hésitez pas à ramener une chaise de camping, ou tapis de sport pour s’assoir.
Si la météo prévois de la pluie en fin de journée je serai contraint d’annuler l’événement. Je confirme le maintien du concert le jour même.
.
Lac du Tech ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie https://concertnature.com/
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Le Piano en montagne, treat yourself to this timeless experience at the Lac du Tech!
The concert lasts about 1 hour.
The ground may be wet, so please bring a camping chair or sports mat to sit on.
If the weather forecast calls for rain at the end of the day, I will be forced to cancel the event. I confirm that the concert will take place on the same day
L’événement Concert Nature Piano en Montagne Arrens-Marsous a été mis à jour le 2026-07-15 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
À voir aussi à Arrens-Marsous (Hautes-Pyrénées)
- Conférence Le patrimoine pastoral oublié dans les vallées de Barèges, d’Ossau et de Campan ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous 20 juillet 2026
- Crayons en nature Col du Soulor Arrens-Marsous 21 juillet 2026
- Animation enfant Le dessous des lacs ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous 21 juillet 2026
- Escape game Pastoralisme Où sont passées tes brebis ? Col des Bordères Arrens-Marsous 21 juillet 2026
- Point rencontre avec un garde moniteur du Parc national des Pyrénées Entre le lac de Suyen et la cabane de Doumblas Arrens-Marsous 21 juillet 2026