Ciné-débat Échos d’Estives. En présence des réalisatrices ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous
Ciné-débat Échos d’Estives. En présence des réalisatrices ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous dimanche 2 août 2026.
Arrens-Marsous
Ciné-débat Échos d’Estives. En présence des réalisatrices
ARRENS-MARSOUS 1 place du Val d’Azun Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 17:00:00
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
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ARRENS-MARSOUS 1 place du Val d’Azun Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 97 49 49
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English :
L’événement Ciné-débat Échos d’Estives. En présence des réalisatrices Arrens-Marsous a été mis à jour le 2026-04-28 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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