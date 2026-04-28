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Ciné-débat Échos d’Estives. En présence des réalisatrices ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous

Ciné-débat Échos d’Estives. En présence des réalisatrices ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous dimanche 2 août 2026.

Lieu : ARRENS-MARSOUS

Adresse : 1 place du Val d'Azun

Ville : 65400 Arrens-Marsous

Département : Hautes-Pyrénées

Début : dimanche 2 août 2026

Fin : dimanche 2 août 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : Gratuit

Arrens-Marsous

Ciné-débat Échos d’Estives. En présence des réalisatrices

ARRENS-MARSOUS 1 place du Val d’Azun Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 17:00:00
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-08-02

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ARRENS-MARSOUS 1 place du Val d’Azun Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 97 49 49 

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English :

L’événement Ciné-débat Échos d’Estives. En présence des réalisatrices Arrens-Marsous a été mis à jour le 2026-04-28 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65

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