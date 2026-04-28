Ciné-débat Échos d’Estives. En présence des réalisatrices ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous

Arrens-Marsous

Ciné-débat Échos d’Estives. En présence des réalisatrices

ARRENS-MARSOUS 1 place du Val d’Azun Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 17:00:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

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ARRENS-MARSOUS 1 place du Val d’Azun Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 97 49 49

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English :

L’événement Ciné-débat Échos d’Estives. En présence des réalisatrices Arrens-Marsous a été mis à jour le 2026-04-28 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65