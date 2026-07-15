Informations pratiques

Arrens-Marsous

Concert Nature Piano en Montagne

Col du Soulor ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 20:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Venez vivre une expérience magnifique avec la grandeur des montagnes et la douceur du piano dans un des plus beaux endroits des Hautes-Pyrenées !

Le concert dure environ 1h.

Le sol peut être mouillé alors n’hésitez pas à ramener une chaise de camping, ou tapis de sport pour s’assoir.

Si la météo prévois de la pluie en fin de journée je serai contraint d’annuler l’événement. Je confirme le maintien du concert le jour même.

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Col du Soulor ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie https://concertnature.com/

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English :

Come and enjoy a magnificent experience with the grandeur of the mountains and the gentleness of the piano in one of the most beautiful spots in the Hautes-Pyrenées!

The concert lasts about 1 hour.

The ground may be wet, so please bring a camping chair or sports mat to sit on.

If the weather forecast predicts rain at the end of the day, I will be forced to cancel the event. I confirm that the concert will take place on the same day

L’événement Concert Nature Piano en Montagne Arrens-Marsous a été mis à jour le 2026-07-15 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65