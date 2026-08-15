Projection Échos d’Estives. ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous

Informations pratiques

Arrens-Marsous

Projection Échos d’Estives.

ARRENS-MARSOUS 1 place du Val d’Azun Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17 18:30:00

fin : 2026-08-17

Date(s) :

2026-08-17

Chaque été, dans les Pyrénées, les troupeaux, guidés par leurs éleveurs et éleveuses, quittent les vallées pour rejoindre les pâturages d’altitude. Au fil d’une traversée à pied du massif, de l’Atlantique à la Méditerranée, Leila et Léna, étudiantes en école d’agronomie, sont allées à la rencontre de celles et ceux qui veillent sur ces troupeaux. Huit portraits saisis au cœur de leur quotidien. Huit paroles qui témoignent de la tension entre passion, sensibilité et pragmatisme.

Durée 57 minutes

La projection sera suivie d’un échange avec une garde-monitrice du Parc national des Pyrénées.

Animation gratuite places limitées réservation fortement conseillée par téléphone.

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ARRENS-MARSOUS 1 place du Val d’Azun Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 97 49 49

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English :

Every summer, in the Pyrenees, the herds, led by their shepherds and shepherdesses, leave the valleys to head for the high-altitude pastures. During a trek on foot across the mountain range, from the Atlantic to the Mediterranean, Leila and Léna, students at an agricultural college, set out to meet the people who care for these herds. Eight portraits captured in the midst of their daily lives. Eight voices that reflect the tension between passion, sensitivity, and pragmatism.

Running time: 57 minutes

The screening will be followed by a discussion with a park ranger from the Pyrenees National Park.

Free event—limited seating—reservations strongly recommended by phone.

L’événement Projection Échos d’Estives. Arrens-Marsous a été mis à jour le 2026-08-13 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65