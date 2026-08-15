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AGENDA · Aucun

Crayons en nature Col de Couraduque Aucun

jeudi 8 octobre 2026 · Col de Couraduque · Aucun

Informations pratiques

Début
jeudi 8 octobre 2026
Fin
jeudi 8 octobre 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
Col de Couraduque
Adresse
AUCUN
Ville
65400 Aucun
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif
20 20 20 Tarif de base plein tarif

Aucun

Crayons en nature

Col de Couraduque AUCUN Aucun Hautes-Pyrénées

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-08 09:30:00
fin : 2026-10-08 12:00:00

Date(s) :
2026-10-08

Thème paysages au Col de Couret.
Adultes et plus jeunes à partir de 12 ans tous niveaux matériel fourni.
Changement de lieu et/ou solution de repli si mauvais temps.
Inscription par téléphone.
  .

Col de Couraduque AUCUN Aucun 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 84 24 00 35 

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English :

Theme: Landscapes at Col de Couret.
Adults and children ages 12 and up—all skill levels—materials provided.
Alternative location and/or backup plan in case of bad weather.
Register by phone.

L’événement Crayons en nature Aucun a été mis à jour le 2026-08-11 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65

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