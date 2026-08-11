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AGENDA · Estaing

Crayons en nature ESTAING Estaing

jeudi 24 septembre 2026 · ESTAING · Estaing

Informations pratiques

Début
jeudi 24 septembre 2026
Fin
jeudi 24 septembre 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
ESTAING
Adresse
Centre d'accueil du lac d'Estaing
Ville
65400 Estaing
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif
20 20 20 Tarif de base plein tarif

Estaing

Crayons en nature

ESTAING Centre d’accueil du lac d’Estaing Estaing Hautes-Pyrénées

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 09:30:00
fin : 2026-09-24 12:00:00

Date(s) :
2026-09-24

Thème paysages du lac d’Estaing Rendez-vous devant le centre d’accueil du lac d’Estaing (restaurant boutique) environ 15 min de marche depuis le nouveau parking.
Adultes et plus jeunes à partir de 12 ans tous niveaux matériel fourni.
Peu de marche.
Changement de lieu et/ou solution de repli si mauvais temps.
Inscription par téléphone.
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ESTAING Centre d’accueil du lac d’Estaing Estaing 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 84 24 00 35 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Theme: Landscapes of Lake Estaing Meet in front of the Lake Estaing visitor center (restaurant and gift shop) about a 15-minute walk from the new parking lot.
Adults and children ages 12 and up—all skill levels—equipment provided.
Very little walking.
Alternative location and/or backup plan in case of bad weather.
Register by phone.

L’événement Crayons en nature Estaing a été mis à jour le 2026-08-11 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65

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