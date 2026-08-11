Crayons en nature ESTAING Estaing

Informations pratiques

Estaing

Crayons en nature

ESTAING Centre d’accueil du lac d’Estaing Estaing Hautes-Pyrénées

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-27 09:30:00

fin : 2026-10-27 12:00:00

Date(s) :

2026-10-27

Thème paysages du lac d’Estaing Rendez-vous devant le centre d’accueil du lac d’Estaing (restaurant boutique) environ 15 min de marche depuis le nouveau parking.

Adultes et plus jeunes à partir de 12 ans tous niveaux matériel fourni.

Peu de marche.

Changement de lieu et/ou solution de repli si mauvais temps.

Inscription par téléphone.

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ESTAING Centre d’accueil du lac d’Estaing Estaing 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 84 24 00 35

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English :

Theme: Landscapes of Lake Estaing Meet in front of the Lake Estaing visitor center (restaurant and gift shop) about a 15-minute walk from the new parking lot.

Adults and children ages 12 and up—all skill levels—equipment provided.

Very little walking.

Alternative location and/or backup plan in case of bad weather.

Register by phone.

L’événement Crayons en nature Estaing a été mis à jour le 2026-08-11 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65