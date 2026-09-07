Crayons nos rues, Médiathèque Guillestre, Guillestre

Informations pratiques

Crayons nos rues Samedi 3 octobre, 09h30 Médiathèque Guillestre Hautes-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T09:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T09:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:30:00+02:00

Nous mettons des craies à disposition ainsi que des livres de dessin, et vous pouvez dessiner sur le sol de la place Albert.

Médiathèque Guillestre place albert guillestre Guillestre 05600 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04.92.45.46.03 https://www.villedeguillestre.fr/tourisme-culture-loisirs/mediatheque

Biblis en folie 2026

© Médiathèque Mille et une pages