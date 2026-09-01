AGENDA · Canet-en-Roussillon
CRBC / BOURGES BASKET ESPOIR Canet-en-Roussillon
samedi 24 octobre 2026 · Canet-en-Roussillon
Informations pratiques
Canet-en-Roussillon
CRBC / BOURGES BASKET ESPOIR
Avenue du Pountarrou Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales
Tarif : 2 – 2 – 5
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 19:00:00
fin : 2026-10-24 21:00:00
Date(s) :
2026-10-24
Championnat féminin Nationale 1
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Avenue du Pountarrou Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie presi@crbc66.fr
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English :
Women’s National Division 1 Championship
L’événement CRBC / BOURGES BASKET ESPOIR Canet-en-Roussillon a été mis à jour le 2026-09-01 par MAIRIE CANET
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