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CRBC / BOURGES BASKET ESPOIR Canet-en-Roussillon

samedi 24 octobre 2026 · Canet-en-Roussillon

CRBC / BOURGES BASKET ESPOIR Canet-en-Roussillon

Informations pratiques

Début
samedi 24 octobre 2026
Fin
samedi 24 octobre 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Avenue du Pountarrou
Ville
66140 Canet-en-Roussillon
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif
2 2 5 Tarif de base plein tarif Plein tarif

Canet-en-Roussillon

CRBC / BOURGES BASKET ESPOIR

Avenue du Pountarrou Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales

Tarif : 2 – 2 – 5

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 19:00:00
fin : 2026-10-24 21:00:00

Date(s) :
2026-10-24

Championnat féminin Nationale 1
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Avenue du Pountarrou Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie   presi@crbc66.fr

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English :

Women’s National Division 1 Championship

L’événement CRBC / BOURGES BASKET ESPOIR Canet-en-Roussillon a été mis à jour le 2026-09-01 par MAIRIE CANET

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