AGENDA · Canet-en-Roussillon
SWIM’IN CANET Canet-en-Roussillon
dimanche 6 septembre 2026 · Canet-en-Roussillon
Informations pratiques
Canet-en-Roussillon
SWIM’IN CANET
Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales
Tarif : 10 – 10 – 20
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 08:00:00
fin : 2026-09-06 14:00:00
Date(s) :
2026-09-06
La SWIM’IN CANET est une compétition exceptionnelle de natation en eau libre.
.
Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 09 96 43 61
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The SWIM’IN CANET is an exceptional open-water swimming competition.
L’événement SWIM’IN CANET Canet-en-Roussillon a été mis à jour le 2026-07-22 par MAIRIE CANET
À voir aussi à CANET-EN-ROUSSILLON (Pyrénées-Orientales)
- FESTIVAL SUN & SEA CONCERT CHARLIE WINSTON Canet-en-Roussillon 29 juillet 2026
- CONCERT DE BAAD Canet-en-Roussillon 30 juillet 2026
- FFF TOUR 2026 BEACH SOCCER Canet-en-Roussillon 31 juillet 2026
- JAZZ & WINE Canet-en-Roussillon 2 août 2026
- FEU D’ARTIFICE A CANET SUD Canet-en-Roussillon 3 août 2026