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SWIM’IN CANET Canet-en-Roussillon

dimanche 6 septembre 2026 · Canet-en-Roussillon

SWIM’IN CANET Canet-en-Roussillon

Informations pratiques

Début
dimanche 6 septembre 2026
Fin
dimanche 6 septembre 2026
Heure de début
08:00:00
Ville
66140 Canet-en-Roussillon
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif
10 10 20 Tarif de base plein tarif Plein tarif

Canet-en-Roussillon

SWIM’IN CANET

Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales

Tarif : 10 – 10 – 20

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 08:00:00
fin : 2026-09-06 14:00:00

Date(s) :
2026-09-06

La SWIM’IN CANET est une compétition exceptionnelle de natation en eau libre.
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Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 09 96 43 61 

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English :

The SWIM’IN CANET is an exceptional open-water swimming competition.

L’événement SWIM’IN CANET Canet-en-Roussillon a été mis à jour le 2026-07-22 par MAIRIE CANET

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