CONCERT BENJAMIN MICHEL Canet-en-Roussillon
CONCERT BENJAMIN MICHEL Canet-en-Roussillon lundi 24 août 2026.
CONCERT BENJAMIN MICHEL
Place Méditerranée Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-24 21:00:00
fin : 2026-08-24 23:00:00
Date(s) :
2026-08-24
Préparez vos voix les grands classiques reviennent sur scène !
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Place Méditerranée Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 72 00
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English :
? Get your voices ready: the great classics are back on stage! ?
L’événement CONCERT BENJAMIN MICHEL Canet-en-Roussillon a été mis à jour le 2026-03-19 par CANET TOURISME