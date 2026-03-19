CONCERT BENJAMIN MICHEL

Place Méditerranée Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-24 21:00:00

fin : 2026-08-24 23:00:00

Date(s) :

2026-08-24

Préparez vos voix les grands classiques reviennent sur scène !

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Place Méditerranée Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 72 00

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English :

? Get your voices ready: the great classics are back on stage! ?

L’événement CONCERT BENJAMIN MICHEL Canet-en-Roussillon a été mis à jour le 2026-03-19 par CANET TOURISME