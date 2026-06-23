Canet-en-Roussillon

APER’O VILLAGE

Place Saint-Jacques Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17 19:00:00

fin : 2026-08-17 21:00:00

Date(s) :

2026-08-17

Vins du terroir, musique et convivialité la recette d’une belle soirée à Canet Village !

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Place Saint-Jacques Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 72 21

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English :

Local wines, music and conviviality: the recipe for a great evening at Canet Village!

L’événement APER’O VILLAGE Canet-en-Roussillon a été mis à jour le 2026-06-23 par CANET TOURISME