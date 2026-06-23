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APER’O VILLAGE Canet-en-Roussillon

APER’O VILLAGE Canet-en-Roussillon

APER’O VILLAGE Canet-en-Roussillon lundi 17 août 2026.

Adresse
Place Saint-Jacques
Ville
66140 Canet-en-Roussillon
Département
Pyrénées-Orientales
Début
lundi 17 août 2026
Fin
lundi 17 août 2026
Heure de début
19:00:00
Tarif

Canet-en-Roussillon

APER’O VILLAGE

Place Saint-Jacques Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 19:00:00
fin : 2026-08-17 21:00:00

Date(s) :
2026-08-17

Vins du terroir, musique et convivialité la recette d’une belle soirée à Canet Village !
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Place Saint-Jacques Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 72 21 

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English :

Local wines, music and conviviality: the recipe for a great evening at Canet Village!

L’événement APER’O VILLAGE Canet-en-Roussillon a été mis à jour le 2026-06-23 par CANET TOURISME

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