APER’O VILLAGE Canet-en-Roussillon
APER’O VILLAGE Canet-en-Roussillon lundi 17 août 2026.
Canet-en-Roussillon
APER’O VILLAGE
Place Saint-Jacques Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 19:00:00
fin : 2026-08-17 21:00:00
Date(s) :
2026-08-17
Vins du terroir, musique et convivialité la recette d’une belle soirée à Canet Village !
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Place Saint-Jacques Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 72 21
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English :
Local wines, music and conviviality: the recipe for a great evening at Canet Village!
L’événement APER’O VILLAGE Canet-en-Roussillon a été mis à jour le 2026-06-23 par CANET TOURISME
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