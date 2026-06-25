APER’O PLAGE Canet-en-Roussillon
APER’O PLAGE Canet-en-Roussillon vendredi 14 août 2026.
Canet-en-Roussillon
APER’O PLAGE
2 Boulevard de la Jetée Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 19:00:00
fin : 2026-08-14 21:00:00
Date(s) :
2026-08-14
Moment festif à l’heure de l’apéritif !
.
2 Boulevard de la Jetée Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 72 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A festive moment—it’s aperitif time!
L’événement APER’O PLAGE Canet-en-Roussillon a été mis à jour le 2026-06-25 par CANET TOURISME
À voir aussi à CANET-EN-ROUSSILLON (Pyrénées-Orientales)
- L’ÉTANG DE CANET A VELO Canet-en-Roussillon 30 juin 2026
- L’ETANG ET LE VILLAGE DE PÊCHEURS Canet-en-Roussillon 30 juin 2026
- LA DÉCOUVERTE DES OISEAUX DU DOMAINE DE L’ESPARROU Canet-en-Roussillon 3 juillet 2026
- TOUR D’OX 2026 Canet-en-Roussillon 4 juillet 2026
- BIBLIOPLAGE Canet-en-Roussillon 4 juillet 2026