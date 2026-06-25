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APER’O PLAGE Canet-en-Roussillon

APER’O PLAGE Canet-en-Roussillon

APER’O PLAGE Canet-en-Roussillon vendredi 14 août 2026.

Adresse
2 Boulevard de la Jetée
Ville
66140 Canet-en-Roussillon
Département
Pyrénées-Orientales
Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
19:00:00
Tarif

Canet-en-Roussillon

APER’O PLAGE

2 Boulevard de la Jetée Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 19:00:00
fin : 2026-08-14 21:00:00

Date(s) :
2026-08-14

Moment festif à l’heure de l’apéritif !
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2 Boulevard de la Jetée Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 72 00 

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English :

A festive moment—it’s aperitif time!

L’événement APER’O PLAGE Canet-en-Roussillon a été mis à jour le 2026-06-25 par CANET TOURISME

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