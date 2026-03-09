FESTIVAL SUN & SEA CONCERT BACK TO 90 Canet-en-Roussillon
Avenue de la Méditerranée Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Début : 2026-08-12 20:00:00
fin : 2026-08-12 23:59:00
2026-08-12
✨ Plongez dans l’ambiance des années 90 ! Venez revivre les plus grands tubes de la décennie avec plusieurs artistes emblématiques pour une soirée festive, nostalgique et pleine d’énergie. Gratuit • 6ème Édition du Festival Sun & Sea
Avenue de la Méditerranée Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 72 00
? Immerse yourself in the atmosphere of the 90s! Relive the decade’s greatest hits with several iconic artists for a festive, nostalgic and energetic evening. ??Free ? 6th Edition of the Sun & Sea Festival
