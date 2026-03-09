FESTIVAL SUN & SEA CONCERT BACK TO 90 Canet-en-Roussillon

FESTIVAL SUN & SEA CONCERT BACK TO 90

Avenue de la Méditerranée Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : 2026-08-12

Début : 2026-08-12 20:00:00

fin : 2026-08-12 23:59:00

Date(s) :

2026-08-12

✨ Plongez dans l’ambiance des années 90 ! Venez revivre les plus grands tubes de la décennie avec plusieurs artistes emblématiques pour une soirée festive, nostalgique et pleine d’énergie. Gratuit • 6ème Édition du Festival Sun & Sea

Avenue de la Méditerranée Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 72 00

English :

? Immerse yourself in the atmosphere of the 90s! Relive the decade’s greatest hits with several iconic artists for a festive, nostalgic and energetic evening. ??Free ? 6th Edition of the Sun & Sea Festival

