Canet-en-Roussillon

DJ MICA

Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 21:00:00

fin : 2026-08-14 23:59:00

Date(s) :

2026-08-14

Venez faire la fête jusqu’au bout de la nuit avec DJ Mica un mix live explosif aux sonorités afro et latino qui va enflammer Canet !

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Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 72 00

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English :

? Party the night away with DJ Mica: an explosive live mix of Afro and Latino sounds that will set Canet on fire! ??

L’événement DJ MICA Canet-en-Roussillon a été mis à jour le 2026-04-08 par CANET TOURISME