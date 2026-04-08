DJ MICA Canet-en-Roussillon
DJ MICA Canet-en-Roussillon vendredi 14 août 2026.
Canet-en-Roussillon
DJ MICA
Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 21:00:00
fin : 2026-08-14 23:59:00
Date(s) :
2026-08-14
Venez faire la fête jusqu’au bout de la nuit avec DJ Mica un mix live explosif aux sonorités afro et latino qui va enflammer Canet !
.
Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 72 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
? Party the night away with DJ Mica: an explosive live mix of Afro and Latino sounds that will set Canet on fire! ??
L’événement DJ MICA Canet-en-Roussillon a été mis à jour le 2026-04-08 par CANET TOURISME
À voir aussi à CANET-EN-ROUSSILLON (Pyrénées-Orientales)
- RENCONTRE À LA LIBRAIRIE VICTOR & MADELEINE DE BAIBA KURPNIECE Canet-en-Roussillon 25 avril 2026
- EXPOSITION EVOCATION LECTURE PUBLIQUE DES TEXTES PAR FRANCK MOREL Canet-en-Roussillon 26 avril 2026
- ATELIERS DU GOÛT AUTOUR DE L’OLIVE ! Galerie des Hospic Canet-en-Roussillon 2 mai 2026
- SPECTACLE EDELWEISS Canet-en-Roussillon 6 mai 2026
- FÊTE DE LA LIBERATION Canet-en-Roussillon 8 mai 2026