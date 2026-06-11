Canet-en-Roussillon

CONCERT 2 GARS, 1 FILLE

Promenade Charles Trenet Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 21:00:00

fin : 2026-07-18 23:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Une soirée musicale à ne pas manquer !

.

Promenade Charles Trenet Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 72 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

? A musical evening you won’t want to miss! ?

L’événement CONCERT 2 GARS, 1 FILLE Canet-en-Roussillon a été mis à jour le 2026-06-11 par CANET TOURISME