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CONCERT 2 GARS, 1 FILLE Canet-en-Roussillon

CONCERT 2 GARS, 1 FILLE Canet-en-Roussillon

CONCERT 2 GARS, 1 FILLE Canet-en-Roussillon samedi 18 juillet 2026.

Adresse : Promenade Charles Trenet

Ville : 66140 Canet-en-Roussillon

Département : Pyrénées-Orientales

Début : samedi 18 juillet 2026

Fin : dimanche 19 juillet 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Canet-en-Roussillon

CONCERT 2 GARS, 1 FILLE

Promenade Charles Trenet Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 21:00:00
fin : 2026-07-18 23:00:00

Date(s) :
2026-07-18

Une soirée musicale à ne pas manquer !
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Promenade Charles Trenet Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 72 00 

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L’événement CONCERT 2 GARS, 1 FILLE Canet-en-Roussillon a été mis à jour le 2026-06-11 par CANET TOURISME

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