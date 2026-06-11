CONCERT 2 GARS, 1 FILLE Canet-en-Roussillon
CONCERT 2 GARS, 1 FILLE Canet-en-Roussillon samedi 18 juillet 2026.
Canet-en-Roussillon
CONCERT 2 GARS, 1 FILLE
Promenade Charles Trenet Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 21:00:00
fin : 2026-07-18 23:00:00
Date(s) :
2026-07-18
Une soirée musicale à ne pas manquer !
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Promenade Charles Trenet Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 72 00
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L’événement CONCERT 2 GARS, 1 FILLE Canet-en-Roussillon a été mis à jour le 2026-06-11 par CANET TOURISME
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