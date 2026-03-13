CONCERT LES KLOSQUES Canet-en-Roussillon
CONCERT LES KLOSQUES Canet-en-Roussillon vendredi 21 août 2026.
CONCERT LES KLOSQUES
Place Méditerranée Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 21:00:00
fin : 2026-08-21 23:00:00
Date(s) :
2026-08-21
✨ La marque de fabrique des Klosques une énergie contagieuse sur scène et un répertoire taillé pour la fête !
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Place Méditerranée Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 72 00
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English :
? The Klosques’ trademark: contagious energy on stage and a repertoire made for parties!
L’événement CONCERT LES KLOSQUES Canet-en-Roussillon a été mis à jour le 2026-03-13 par CANET TOURISME