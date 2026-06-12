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CONCERT FRUNK Canet-en-Roussillon

CONCERT FRUNK Canet-en-Roussillon

CONCERT FRUNK Canet-en-Roussillon jeudi 27 août 2026.

Adresse : Promenade Charles Trenet

Ville : 66140 Canet-en-Roussillon

Département : Pyrénées-Orientales

Début : jeudi 27 août 2026

Fin : jeudi 27 août 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Canet-en-Roussillon

CONCERT FRUNK

Promenade Charles Trenet Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 21:00:00
fin : 2026-08-27

Date(s) :
2026-08-27

FRUNK en concert !
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Promenade Charles Trenet Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie   infos@canet-tourisme.com

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English :

? FRUNK in concert! ?

L’événement CONCERT FRUNK Canet-en-Roussillon a été mis à jour le 2026-06-12 par CANET TOURISME

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