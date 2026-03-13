CONCERT DE OCTOPUS Canet-en-Roussillon
CONCERT DE OCTOPUS Canet-en-Roussillon vendredi 28 août 2026.
CONCERT DE OCTOPUS
Place Méditerranée Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 21:00:00
fin : 2026-08-28 23:00:00
Date(s) :
2026-08-28
Préparez-vous à vibrer Octopus débarque pour faire trembler la scène !
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Place Méditerranée Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 72 00
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English :
? Get ready to rock: Octopus is coming to shake the stage!
L’événement CONCERT DE OCTOPUS Canet-en-Roussillon a été mis à jour le 2026-03-13 par CANET TOURISME