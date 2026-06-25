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LA FERME A CANET Canet-en-Roussillon

samedi 12 septembre 2026 · Canet-en-Roussillon

LA FERME A CANET Canet-en-Roussillon

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Ville
66140 Canet-en-Roussillon
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Canet-en-Roussillon

LA FERME A CANET

Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-09-12 10:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :
2026-09-12 2026-09-13

La Ferme à Canet un rendez vous à ne pas manquer au théâtre de la mer !
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Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 72 00  b.krifa@canet-tourisme.com

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English :

La Ferme à Canet is a not-to-be-missed event at the Théâtre de la Mer!

L’événement LA FERME A CANET Canet-en-Roussillon a été mis à jour le 2026-06-25 par CANET TOURISME

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