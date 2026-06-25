AGENDA · Canet-en-Roussillon
LA FERME A CANET Canet-en-Roussillon
samedi 12 septembre 2026 · Canet-en-Roussillon
Informations pratiques
Canet-en-Roussillon
LA FERME A CANET
Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-09-12 10:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00
Date(s) :
2026-09-12 2026-09-13
La Ferme à Canet un rendez vous à ne pas manquer au théâtre de la mer !
.
Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 72 00 b.krifa@canet-tourisme.com
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English :
La Ferme à Canet is a not-to-be-missed event at the Théâtre de la Mer!
L’événement LA FERME A CANET Canet-en-Roussillon a été mis à jour le 2026-06-25 par CANET TOURISME
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