CREA-Ciné-Atelier Film Un Petit Air de Famille suivi d’un atelier créatif. Salle La Passerelle Meschers-sur-Gironde

Informations pratiques

Meschers-sur-Gironde

CREA-Ciné-Atelier Film Un Petit Air de Famille suivi d’un atelier créatif.

Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 10:30:00

fin : 2026-08-14 11:45:00

Date(s) :

2026-08-14

CREA-Ciné-Atelier Film Un Petit Air de Famille suivi d’un atelier parents-enfants de construction d’arbre généalogique.

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Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 87 98 resa@crea-sgd.org

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English :

CREA-Cin%E9-Workshop: Screening of the film Un Petit Air de Famille, followed by a parent-child workshop on creating a family tree.

L’événement CREA-Ciné-Atelier Film Un Petit Air de Famille suivi d’un atelier créatif. Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-07-24 par Royan Atlantique