CREA Du livre à l’écran Projection de 4 films adaptés d’oeuvres littéraires. Salle La Passerelle Meschers-sur-Gironde
samedi 19 septembre 2026 · Salle La Passerelle · Meschers-sur-Gironde
Informations pratiques
Meschers-sur-Gironde
CREA Du livre à l’écran Projection de 4 films adaptés d’oeuvres littéraires.
Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
adhérent CREA
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:30:00
fin : 2026-09-19 21:40:00
Date(s) :
2026-09-19
A l’occasion des journées du Patrimoine Du livre à l’écran- Projection de 4 films adaptés d’oeuvres littéraires. En partenariat avec la Médiathèque de Meschers et la librairie Lignes d’Horizons de Saujon.
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Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 87 98 contact@crea-sgd.org
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English :
As part of Heritage Days: From Book to Screen—Screening of four films adapted from literary works. In partnership with the Meschers Media Library and the Lignes d’Horizons bookstore in Saujon.
L’événement CREA Du livre à l’écran Projection de 4 films adaptés d’oeuvres littéraires. Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-08-27 par Royan Atlantique
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