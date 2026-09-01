CREA Du livre à l’écran Projection de 4 films adaptés d’oeuvres littéraires. Salle La Passerelle Meschers-sur-Gironde

Informations pratiques

Meschers-sur-Gironde

CREA Du livre à l’écran Projection de 4 films adaptés d’oeuvres littéraires.

Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

adhérent CREA

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:30:00

fin : 2026-09-19 21:40:00

Date(s) :

2026-09-19

A l’occasion des journées du Patrimoine Du livre à l’écran- Projection de 4 films adaptés d’oeuvres littéraires. En partenariat avec la Médiathèque de Meschers et la librairie Lignes d’Horizons de Saujon.

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Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 87 98 contact@crea-sgd.org

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English :

As part of Heritage Days: From Book to Screen—Screening of four films adapted from literary works. In partnership with the Meschers Media Library and the Lignes d’Horizons bookstore in Saujon.

L’événement CREA Du livre à l’écran Projection de 4 films adaptés d’oeuvres littéraires. Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-08-27 par Royan Atlantique