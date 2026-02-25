CREA Le Printemps du Cinéma 3 films Coutures , Marty suprême et Woman and child Salle La Passerelle Meschers-sur-Gironde
Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2026-03-24 14:30:00
fin : 2026-03-24 22:30:00
2026-03-24
Dans le cadre du Printemps du Cinéma, trois films seront projetés le mardi 24 mars à 5 € chaque séance.
Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 87 98 contact@crea-sgd.org
English :
As part of Printemps du Cinéma, three films will be shown on Tuesday March 24 at 5? per screening.
