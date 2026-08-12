Informations pratiques

Champs-sur-Tarentaine-Marchal

Créanature: le cerf dans la forêt.

Médiathéque Champs-sur-Tarentaine-Marchal Cantal

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-14 14:00:00

fin : 2026-10-14 17:00:00

Date(s) :

2026-10-14

Dans le cadre de la programmation 2026 de l’événement Regard(s) sur le cerf , petits et grands sont invités à partir à la découverte du cerf !

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Médiathéque Champs-sur-Tarentaine-Marchal 15270 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 78 76 33 info@tourisme-sumene-artense.com

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English :

As part of the 2026 program for the %AB Regard(s) sur le cerf %BB event, young and old alike are invited to set out on a journey of discovery to learn about deer!

L’événement Créanature: le cerf dans la forêt. Champs-sur-Tarentaine-Marchal a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme de Sumène Artense