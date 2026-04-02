Créa’Patrimoine, Bibliothèque Ceccano, Avignon
Créa’Patrimoine, Bibliothèque Ceccano, Avignon jeudi 2 avril 2026.
Créa’Patrimoine 2 et 3 avril Bibliothèque Ceccano Vaucluse
Entrée gratuite sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-02T14:00:00+02:00 – 2026-04-02T16:00:00+02:00
Fin : 2026-04-03T14:00:00+02:00 – 2026-04-03T16:00:00+02:00
Découvrez, manipulez et réinventez le patrimoine à travers des ateliers créatifs !
Atelier sur deux jours.
Bibliothèque Ceccano 2bis rue Laboureur 84000 Avignon Avignon 84000 Quartier Centre Ville Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 85 15 59 https://bibliotheques.avignon.fr/ https://www.facebook.com/avignon.bibliotheques/;https://www.instagram.com/avignonbibliotheques/;https://www.youtube.com/avignonbibliotheques;https://www.avignon.fr/les-equipements/les-bibliotheques;https://www.avignon.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheques.avignon.fr/contacts »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 90 85 15 59 »}] Horaires :
Mardi, jeudi et vendredi de 11h à 19h
Mercredi et samedi de 10h à 18h ORIZO : T1, arrêt Gare Centre • Ligne 4, 5, 6, 9, 11, C2, arrêt Gare Centre Cityzen République, Baladines (à proximité devant la boutique Orizo, arrêt « Agence Orizo ») • Ligne 4, 6, 9, 10, 11, 25, 26, arrêt Poste • Cityzen République, Baladines (à proximité devant la boutique Orizo, arrêt « Agence Orizo »)
Atelier de reliure Atelier créatif Patrimoine
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