Babillages, Bibliothèque du Puzzle, Avignon
Babillages, Bibliothèque du Puzzle, Avignon mercredi 13 mai 2026.
Babillages Mercredi 13 mai, 10h30 Bibliothèque du Puzzle Vaucluse
Entrée libre et gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-13T10:30:00+02:00 – 2026-05-13T11:00:00+02:00
Fin : 2026-05-13T10:30:00+02:00 – 2026-05-13T11:00:00+02:00
Douces histoires et comptines pour les tout-petits (de 0 à 3 ans).
Bibliothèque du Puzzle Rue Pierre Auguste Renoir, 84000 avignon Avignon 84000 Quartier Est Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur https://bibliotheques.avignon.fr/ https://www.facebook.com/avignon.bibliotheques;https://www.instagram.com/avignonbibliotheques/;https://www.youtube.com/c/AvignonBibliotheques;https://www.avignon.fr/les-equipements/les-bibliotheques;https://www.avignon.fr/ Horaires d’ouverture : Ouverture courant 2025. Ligne 9, 11 et 14 : arrêts Carpeaux ou Lycée René Char
Séance de conte lecture animation
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