Créatelier : crochet, Bibliothèque La Bastide / Espace Miriam Makeba, Bordeaux

Créatelier : crochet Samedi 16 mai, 16h30 Bibliothèque La Bastide / Espace Miriam Makeba Gironde

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-16T16:30:00+02:00 – 2026-05-16T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-16T16:30:00+02:00 – 2026-05-16T18:00:00+02:00

Créatelier

Crochet

Atelier créatif à destination du public adulte et sénior. En collaboration avec le service LHS de la bibliothèque Mériadeck.

Sur inscription auprès de vos bibliothécaires ou au 05 56 86 15 28

Bibliothèque La Bastide / Espace Miriam Makeba 10 rue Alexander Fleming, 33100 Bordeaux Bordeaux 33100 La Benauge Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 86 15 28 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 86 15 28 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Atelier créatif à destination du public adulte et sénior. En collaboration avec le service LHS de la bibliothèque Mériadeck.

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