Créatelier : crochet, Bibliothèque La Bastide / Espace Miriam Makeba, Bordeaux
Créatelier : crochet, Bibliothèque La Bastide / Espace Miriam Makeba, Bordeaux samedi 16 mai 2026.
Créatelier : crochet Samedi 16 mai, 16h30 Bibliothèque La Bastide / Espace Miriam Makeba Gironde
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-16T16:30:00+02:00 – 2026-05-16T18:00:00+02:00
Fin : 2026-05-16T16:30:00+02:00 – 2026-05-16T18:00:00+02:00
Créatelier
Crochet
Atelier créatif à destination du public adulte et sénior. En collaboration avec le service LHS de la bibliothèque Mériadeck.
Sur inscription auprès de vos bibliothécaires ou au 05 56 86 15 28
Bibliothèque La Bastide / Espace Miriam Makeba 10 rue Alexander Fleming, 33100 Bordeaux Bordeaux 33100 La Benauge Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 86 15 28 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 86 15 28 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
Atelier créatif à destination du public adulte et sénior. En collaboration avec le service LHS de la bibliothèque Mériadeck.
©Pixabay
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