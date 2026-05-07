Création de grues en origami Bibliothèque Longs-Champs Rennes
Création de grues en origami Bibliothèque Longs-Champs Rennes mercredi 13 mai 2026.
Création de grues en origami Bibliothèque Longs-Champs Rennes Mercredi 13 mai, 15h00 Ille-et-Vilaine
Atelier
Sous le signe des oiseaux, la bibliothèque vous accueille le temps d’un atelier origami. Un temps pour soi, un temps pour créer une jolie suspension de jolies grues en papier plié.
Tout public
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-13T15:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-13T17:00:00.000+02:00
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http://bibliotheques.rennes.fr
Bibliothèque Longs-Champs 60, rue du Doyen Albert Bouzat 35000 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.longs-champs@ville-rennes.fr 02 23 62 26 36
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