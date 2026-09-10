Création de jeu vidéo, Médiathèque Grand M, Toulouse

Informations pratiques

Création de jeu vidéo Mercredi 7 octobre, 15h30 Médiathèque Grand M Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-07T15:30:00+02:00 – 2026-10-07T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-07T15:30:00+02:00 – 2026-10-07T17:00:00+02:00

Mercredi 7 octobre 15h30

Programmez puis testez un mini jeu vidéo qui vous mettra au défi d’associer les fruits et légumes aux saisons où ils poussent.

Médiathèque Grand M

Durée : 1h30

Sur inscription au 05 81 91 79 40

Médiathèque Grand M 37 Avenue de Reynerie, 31100 Toulouse, France Toulouse 31100 Mirail / Reynerie / Bellefontaine Haute-Garonne Occitanie 0581917940 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/grand-m [{« type »: « phone », « value »: « 05 81 91 79 40 »}] Ouverte le 27 mars 2012 sur 1400 m2 dans le quartier du Mirail-Reynerie-Bellefontaine. Métro : ligne A – stations Reynerie ou Bellefontaine

Programmez puis testez un mini jeu vidéo