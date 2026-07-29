Création d’un attrape rêves Hall de l’aéroport Lannion
mardi 4 août 2026 · Hall de l’aéroport · Lannion
Informations pratiques
Lannion
Création d’un attrape rêves
Hall de l’aéroport Avenue Pierre Marzin Lannion Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 15:00:00
fin : 2026-08-04 18:00:00
Date(s) :
2026-08-04
Après une initiation à la technique de sculpture sur carton, l’artiste plasticienne TOUTENKARTON vous guide dans la création d’un attrape rêves personnalisé. .
Hall de l’aéroport Avenue Pierre Marzin Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 50 69 83 68
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English :
L’événement Création d’un attrape rêves Lannion a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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