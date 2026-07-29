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AGENDA · Lannion

Création d’un attrape rêves Hall de l’aéroport Lannion

mardi 25 août 2026 · Hall de l’aéroport · Lannion

Informations pratiques

Début
mardi 25 août 2026
Fin
mardi 25 août 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Hall de l’aéroport
Adresse
Avenue Pierre Marzin
Ville
22300 Lannion
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Lannion

Création d’un attrape rêves

Hall de l’aéroport Avenue Pierre Marzin Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 15:00:00
fin : 2026-08-25 18:00:00

Date(s) :
2026-08-25

Après une initiation à la technique de sculpture sur carton, l’artiste plasticienne TOUTENKARTON vous guide dans la création d’un attrape rêves personnalisé.   .

Hall de l’aéroport Avenue Pierre Marzin Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 50 69 83 68 

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English :

L’événement Création d’un attrape rêves Lannion a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

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