Doum-Doum en Fête Lannion
samedi 15 août 2026 · Lannion
Informations pratiques
Lannion
Doum-Doum en Fête
Chemin de Poul Prat Lannion Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 10:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Journée festive et conviviale.
Dès 10h Ouverture au public au chemin de Poul-Prat à Lannion, avec entrée libre.
En journée Exposition de vieux tracteurs datant notamment des années 1950.
Animations mécaniques Démonstrations de battage à l’ancienne et épreuves de tracto-force.
Inscription Tracto-Force obligatoire.
Grillades à midi, buvette et crêpes sur place. .
Chemin de Poul Prat Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 98 56 29 68
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English :
L’événement Doum-Doum en Fête Lannion a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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