Informations pratiques

Lannion

Doum-Doum en Fête

Chemin de Poul Prat Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 10:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Journée festive et conviviale.

Dès 10h Ouverture au public au chemin de Poul-Prat à Lannion, avec entrée libre.

En journée Exposition de vieux tracteurs datant notamment des années 1950.

Animations mécaniques Démonstrations de battage à l’ancienne et épreuves de tracto-force.

Inscription Tracto-Force obligatoire.

Grillades à midi, buvette et crêpes sur place. .

Chemin de Poul Prat Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 98 56 29 68

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English :

L’événement Doum-Doum en Fête Lannion a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose