Ivy Bush La Mutante Lannion

Informations pratiques

Lannion

Ivy Bush

La Mutante 8 rue de Trorozec Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 20:30:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

IvyBush est un trio de Power Celtic Music dansante et explosive, au son singulier mêlant violon, percussions et citole à archet, instrument médiéval aussi rare que surprenant.

Révélé au Celtomania 2022, le groupe a depuis parcouru l’Irlande, la télévision (Mlle Holmes sur TF1) et les grandes scènes, jusqu’à l’Olympia en janvier 2025.

Et bien sûr la guinguette à partir de 16h00

Boissons et restauration locales et durables toute la soirée .

La Mutante 8 rue de Trorozec Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Ivy Bush Lannion a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose