Ivy Bush La Mutante Lannion
vendredi 14 août 2026 · La Mutante · Lannion
Informations pratiques
Lannion
Ivy Bush
La Mutante 8 rue de Trorozec Lannion Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 20:30:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
IvyBush est un trio de Power Celtic Music dansante et explosive, au son singulier mêlant violon, percussions et citole à archet, instrument médiéval aussi rare que surprenant.
Révélé au Celtomania 2022, le groupe a depuis parcouru l’Irlande, la télévision (Mlle Holmes sur TF1) et les grandes scènes, jusqu’à l’Olympia en janvier 2025.
Et bien sûr la guinguette à partir de 16h00
Boissons et restauration locales et durables toute la soirée .
La Mutante 8 rue de Trorozec Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Ivy Bush Lannion a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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