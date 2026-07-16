AGENDA · Lannion
Cirque Français Partage Lannion
vendredi 14 août 2026 · Lannion
Informations pratiques
Lannion
Cirque Français Partage
Moulin du Duc Lannion Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 10:30:00
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-14 2026-08-15 2026-08-16
Au Cirque Français, les générations se succèdent avec toujours le même amour du métier.
Le plus vieux cirque en France toujours en activité, mené par une seule et même famille .
Moulin du Duc Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 07 49 61 20
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English :
L’événement Cirque Français Partage Lannion a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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