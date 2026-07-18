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AGENDA · Lannion

Arôme Subtil + HRV La Mutante Lannion

jeudi 6 août 2026 · La Mutante · Lannion

Informations pratiques

Début
jeudi 6 août 2026
Fin
jeudi 6 août 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
La Mutante
Adresse
8 rue de Trorozec
Ville
22300 Lannion
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Lannion

Arôme Subtil + HRV

La Mutante 8 rue de Trorozec Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 20:30:00
fin : 2026-08-06

Date(s) :
2026-08-06

ARÔME SUBTIL
Techno electro pop- live machine sans ordi.
Bouquet garni de débilité, d’amour et de cynisme, Arôme Subtil nous fait taper du pied sur des gros boum boum et lever les bras sur des sons de synthés cracra. Subtil mélange de techno et d’arômes punk avec autotune, des fausses notes et des textes absurdes et engagés, le duo aveyronnais pose une ambiance drôle, décalée et complice.

Et bien sûr la guinguette à partir de 16h00
Boissons et restauration locales et durables toute la soirée   .

La Mutante 8 rue de Trorozec Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne  

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English :

L’événement Arôme Subtil + HRV Lannion a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

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