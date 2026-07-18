Arôme Subtil + HRV La Mutante Lannion
jeudi 6 août 2026 · La Mutante · Lannion
Informations pratiques
Lannion
Arôme Subtil + HRV
La Mutante 8 rue de Trorozec Lannion Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 20:30:00
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
ARÔME SUBTIL
Techno electro pop- live machine sans ordi.
Bouquet garni de débilité, d’amour et de cynisme, Arôme Subtil nous fait taper du pied sur des gros boum boum et lever les bras sur des sons de synthés cracra. Subtil mélange de techno et d’arômes punk avec autotune, des fausses notes et des textes absurdes et engagés, le duo aveyronnais pose une ambiance drôle, décalée et complice.
Et bien sûr la guinguette à partir de 16h00
Boissons et restauration locales et durables toute la soirée .
La Mutante 8 rue de Trorozec Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Arôme Subtil + HRV Lannion a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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