Toute une nuit sans savoir de Payal Kapadia Brasserie Kérampont Lannion

Informations pratiques

Lannion

Toute une nuit sans savoir de Payal Kapadia

Brasserie Kérampont 2 Rue Hent Koz Montroulez Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 20:30:00

fin : 2026-08-13 22:00:00

Date(s) :

2026-08-13

Un documentaire qui retrace la grève étudiante au Film and TV Institute of India en 2015, mêlant lettres, images de manifestations et moments de vie, illustrant la révolte et les aspirations d’une jeunesse face à des changements radicaux. .

Brasserie Kérampont 2 Rue Hent Koz Montroulez Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 30 02 30 53

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English :

L’événement Toute une nuit sans savoir de Payal Kapadia Lannion a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose