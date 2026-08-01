Toute une nuit sans savoir de Payal Kapadia Brasserie Kérampont Lannion
jeudi 13 août 2026 · Brasserie Kérampont · Lannion
Informations pratiques
Lannion
Toute une nuit sans savoir de Payal Kapadia
Brasserie Kérampont 2 Rue Hent Koz Montroulez Lannion Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 20:30:00
fin : 2026-08-13 22:00:00
Date(s) :
2026-08-13
Un documentaire qui retrace la grève étudiante au Film and TV Institute of India en 2015, mêlant lettres, images de manifestations et moments de vie, illustrant la révolte et les aspirations d’une jeunesse face à des changements radicaux. .
Brasserie Kérampont 2 Rue Hent Koz Montroulez Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 30 02 30 53
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English :
L’événement Toute une nuit sans savoir de Payal Kapadia Lannion a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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