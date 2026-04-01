Création d’un journal micro-local 10 rue Elsa Triolet Colombelles
Création d’un journal micro-local 10 rue Elsa Triolet Colombelles mercredi 29 avril 2026.
Colombelles
Création d’un journal micro-local
10 rue Elsa Triolet 10 Rue Elsa Triolet Colombelles Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29 14:30:00
fin : 2026-04-29 16:30:00
Date(s) :
2026-04-29
Pour cet atelier, nous accueillons Marine Slavitch, journaliste spécialisée dans les médias indépendants et aussi initiatrice d’un journal construit avec les habitant-es d’une rue.
Animé par Marine Slavitch et Timothy Duquesne.
Et si les citoyen·ne·s s’organisaient pour créer leur propre média afin d’apporter leur regard sur leur ville, leur quartier, leur rue ou leur médiathèque et transmettre les informations qui leur tiennent à cœur ?
Pour cet atelier, nous accueillons Marine Slavitch, journaliste spécialisée dans les médias indépendants et aussi initiatrice d’un journal construit avec les habitant-es d’une rue.
Vous bénéficierez de conseils concrets pour imaginer votre média, un outil d’expression créateur de liens entre les habitant-es.
ADOS-aDULTES | 2h | Gratuit
SUR RESERVATION .
10 rue Elsa Triolet 10 Rue Elsa Triolet Colombelles 14460 Calvados Normandie +33 2 31 72 27 46 mediatheque@colombelles.fr
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English : Création d’un journal micro-local
For this workshop, we welcome Marine Slavitch, a journalist specialising in independent media and also the initiator of a newspaper built with the residents of one street.
L’événement Création d’un journal micro-local Colombelles a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Caen la Mer
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