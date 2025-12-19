Création d’un tapis de lecture Médiathèque Le Traict d’Encre Le Croisic

Création d’un tapis de lecture

Médiathèque Le Traict d’Encre 5 rue de la Duchesse Anne Le Croisic Loire-Atlantique

Début : 2026-01-20 14:30:00

fin : 2026-03-24 17:30:00

2026-01-20 2026-01-27 2026-02-03 2026-02-10 2026-02-17 2026-02-24 2026-03-03 2026-03-10 2026-03-17 2026-03-24

atelier participatif

La médiathèque s’associe à l’association croisicaise L’pique et brode pour vous proposer un atelier de création textile autour des albums de Loup Gris de Ronan Badel et Gilles Bizouerne. Nous invitons les lectrices et lecteurs adultes à participer à la confection du futur tapis de lecture avec les bénévoles de l’association et les bibliothécaires. Rejoignez-nous pour un moment convivial de partage, de créativité et de découverte !



Tous les mardis 20 et 27 janvier, 3 et 10 février, 3, 10, 17 et 24 mars

Inscriptions & renseignements : sur place, par téléphone au 02 28 56 79 32 ou via notre agenda en ligne.

Pré-requis savoir coudre à la main. Sur inscription. .

Médiathèque Le Traict d’Encre 5 rue de la Duchesse Anne Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 56 79 32 mediatheque@lecroisic.fr

