Création d’une mare, École Chopin, Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

Création d’une mare Samedi 19 septembre, 09h30, 13h30 École Chopin Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Une bonne occasion de participer aux côtés des Blongios à restaurer les habitats essentiels pour la biodiversité. Avec une pelle, de l’huile de coude et un peu de détermination vous garantirez à de nombreuses espèces et en particulier pour ce chantier à un crapaud nommé l’alyte accoucheur, le gîtes et le couvert.

Partenaire : Association Les Blongios

Lac du Château (RDV parking École Chopin) – de 9h30 à 16h30. 15 places le matin et 15 places l’après-midi : https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/ateliersdd_sept26

École Chopin 201 Rue Charles le Bon, 59650 Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/ateliersdd_sept26 »}] [{« link »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/ateliersdd_sept26 »}]

Participez à la création d’une mare dans le cadre des ateliers DD, le samedi 19 septembre ! Deux créneaux sont disponibles (matin et après-midi)