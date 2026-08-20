Création d’une mare, École Chopin, Villeneuve-d’Ascq
samedi 19 septembre 2026 · École Chopin · Villeneuve-d'Ascq
Informations pratiques
Création d’une mare Samedi 19 septembre, 09h30, 13h30 École Chopin Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Une bonne occasion de participer aux côtés des Blongios à restaurer les habitats essentiels pour la biodiversité. Avec une pelle, de l’huile de coude et un peu de détermination vous garantirez à de nombreuses espèces et en particulier pour ce chantier à un crapaud nommé l’alyte accoucheur, le gîtes et le couvert.
Partenaire : Association Les Blongios
Lac du Château (RDV parking École Chopin) – de 9h30 à 16h30. 15 places le matin et 15 places l’après-midi : https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/ateliersdd_sept26
École Chopin 201 Rue Charles le Bon, 59650 Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/ateliersdd_sept26 »}] [{« link »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/ateliersdd_sept26 »}]
Participez à la création d’une mare dans le cadre des ateliers DD, le samedi 19 septembre ! Deux créneaux sont disponibles (matin et après-midi)
À voir aussi à Villeneuve-d'Ascq (Nord)
- « 1784 », Grange de la ferme Dupire- 80, rue Yves Decugis (métro Triolo), Villeneuve-d’Ascq 11 septembre 2026
- Braderie au profit du Téléthon, Salle Marianne, Villeneuve-d’Ascq 12 septembre 2026
- Réalisation d’une haie sèche au Parc Archéologique Asnapio, parc archéologique Asnapio, Villeneuve-d’Ascq 12 septembre 2026
- Formation compostage, Ferme du Héron, Villeneuve-d’Ascq 12 septembre 2026
- Produire et récolter ses graines, Jardin partage Jules Marescaux, Villeneuve-d’Ascq 13 septembre 2026