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Création et décoration d’un bol en argile, Atelier de l’eau, Cognin

samedi 19 septembre 2026 · Atelier de l'eau · Cognin

Création et décoration d’un bol en argile, Atelier de l’eau, Cognin

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Atelier de l'eau
Adresse
18 rue de la paix, 73160 Cognin, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes
Ville
73160 Cognin
Département
Savoie
Tarif
12 personnes

Création et décoration d’un bol en argile Samedi 19 septembre, 14h00 Atelier de l’eau Savoie

12 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Le long du canal des usines se trouvait une poterie, la poterie Schlibs. Cette famille prussienne s’est installée à Saint-Thibeau-de-Couz à la suite des campagnes napoléonniennes et y a développé un commerce artisanal de poterie. En 1832, cette famille s’installe à Cognin et crée des poteries d’un bleu spécial. Afin, de revivifier cette histoire artisanale ainsi que ce savoir-faire l’Atelier de l’eau et Terracognin vous propose un atelier de poterie.
Dans un premier temps, chaque participant façonnera à la main un bol en argile.
Pendant un temps de séchage d’environ 45min, nous découvrirons une exposition sur l’histoire de la poterie et celle des ateliers SCHLIBS potiers à Cognin dès 1832.
Dans un deuxième temps, une décoration à l’engobe sera faite sur le bol façonné.
Le séchage final, les cuissons et l’émaillage seront assurés par l’association TERRACOGNIN. Les participants pourront récupérer leur création à partir du 17 octobre.

Atelier de l’eau 18 rue de la paix, 73160 Cognin, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Cognin 73160 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 33 06 82 https://www.cognin.fr/mediatheque-sport-et-vie-associative/atelier-de-leau https://www.facebook.com/pages/Atelier-de-leau/829442250404041 [{« type »: « email », « value »: « terracognin73@laposte.net »}] L’atelier de l’eau, une découverte au fil de l’eau et du temps. Installé dans une ancienne filature dont la roue à augets fonctionne, cet espace vivant et interactif vous convie à une découverte historique, technique et scientifique. Découvrez tout d’abord, le « canal des usines » et les trésors d’ingéniosité de l’homme pour transformer la force de l’eau en énergie motrice. Plongez ensuite au cœur de l’eau, son cycle, ses usages et enfin, attardez-vous dans la salle des énergies renouvelables. Terminez votre visite par la découverte au rez-de-chaussée, d’un ancien moulin à huile.
Le long du canal des usines se trouvait une poterie, la poterie Schlibs. Cette famille prussienne s’est installée à Saint-Thibeau-de-Couz à la suite des campagnes napoléonniennes et y a développé un …

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