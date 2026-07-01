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Lance ton bateau à l’aventure !, Atelier de l’eau, Cognin

samedi 19 septembre 2026 · Atelier de l'eau · Cognin

Lance ton bateau à l’aventure !, Atelier de l’eau, Cognin

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Atelier de l'eau
Adresse
18 rue de la paix, 73160 Cognin, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes
Ville
73160 Cognin
Département
Savoie

Lance ton bateau à l’aventure ! Samedi 19 septembre, 14h00 Atelier de l’eau Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Construits en bois, ces petits bateaux attendent vos plus belles créations : coloriez leurs voiles, donnez-leur un nom… et préparez-les pour le grand départ !

Tout au long de l’événement, plusieurs courses seront organisées sur le canal : sur un parcours d’environ 20 à 30 mètres, laissez le courant porter votre embarcation jusqu’à la ligne d’arrivée.
Encouragez votre bateau, suivez-le du regard… et vivez une grande aventure au fil de l’eau !

Que le vent vous soit favorable !
Une activité ludique, créative et joyeuse pour toute la famille, au cœur de la nature.

Atelier de l’eau 18 rue de la paix, 73160 Cognin, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Cognin 73160 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 33 06 82 https://www.cognin.fr/mediatheque-sport-et-vie-associative/atelier-de-leau https://www.facebook.com/pages/Atelier-de-leau/829442250404041 L’atelier de l’eau, une découverte au fil de l’eau et du temps. Installé dans une ancienne filature dont la roue à augets fonctionne, cet espace vivant et interactif vous convie à une découverte historique, technique et scientifique. Découvrez tout d’abord, le « canal des usines » et les trésors d’ingéniosité de l’homme pour transformer la force de l’eau en énergie motrice. Plongez ensuite au cœur de l’eau, son cycle, ses usages et enfin, attardez-vous dans la salle des énergies renouvelables. Terminez votre visite par la découverte au rez-de-chaussée, d’un ancien moulin à huile.
Construits en bois, ces petits bateaux attendent vos plus belles créations : coloriez leurs voiles, donnez-leur un nom… et préparez-les pour le grand départ !

©Atelier de l’eau

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