Lance ton bateau à l’aventure !, Atelier de l’eau, Cognin

Informations pratiques

Lance ton bateau à l’aventure ! Samedi 19 septembre, 14h00 Atelier de l’eau Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Construits en bois, ces petits bateaux attendent vos plus belles créations : coloriez leurs voiles, donnez-leur un nom… et préparez-les pour le grand départ !

Tout au long de l’événement, plusieurs courses seront organisées sur le canal : sur un parcours d’environ 20 à 30 mètres, laissez le courant porter votre embarcation jusqu’à la ligne d’arrivée.

Encouragez votre bateau, suivez-le du regard… et vivez une grande aventure au fil de l’eau !

Que le vent vous soit favorable !

Une activité ludique, créative et joyeuse pour toute la famille, au cœur de la nature.

Atelier de l’eau 18 rue de la paix, 73160 Cognin, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Cognin 73160 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 33 06 82 https://www.cognin.fr/mediatheque-sport-et-vie-associative/atelier-de-leau https://www.facebook.com/pages/Atelier-de-leau/829442250404041 L’atelier de l’eau, une découverte au fil de l’eau et du temps. Installé dans une ancienne filature dont la roue à augets fonctionne, cet espace vivant et interactif vous convie à une découverte historique, technique et scientifique. Découvrez tout d’abord, le « canal des usines » et les trésors d’ingéniosité de l’homme pour transformer la force de l’eau en énergie motrice. Plongez ensuite au cœur de l’eau, son cycle, ses usages et enfin, attardez-vous dans la salle des énergies renouvelables. Terminez votre visite par la découverte au rez-de-chaussée, d’un ancien moulin à huile.

Construits en bois, ces petits bateaux attendent vos plus belles créations : coloriez leurs voiles, donnez-leur un nom… et préparez-les pour le grand départ !

©Atelier de l’eau