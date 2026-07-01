Jeu de l’oie géant, Atelier de l’eau, Cognin

Informations pratiques

Jeu de l’oie géant Samedi 19 septembre, 14h00 Atelier de l’eau Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Jeu de la goutte d’eau géante : comme pour le jeu de l’oie, le premier qui arrive sur la case finale gagne, à condition d’avoir toutes les cartes du patrimoine de Cognin en sa possession.

Qui sera le grand gagnant ?

Atelier de l’eau 18 rue de la paix, 73160 Cognin, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Cognin 73160 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 33 06 82 https://www.cognin.fr/mediatheque-sport-et-vie-associative/atelier-de-leau https://www.facebook.com/pages/Atelier-de-leau/829442250404041 L’atelier de l’eau, une découverte au fil de l’eau et du temps. Installé dans une ancienne filature dont la roue à augets fonctionne, cet espace vivant et interactif vous convie à une découverte historique, technique et scientifique. Découvrez tout d’abord, le « canal des usines » et les trésors d’ingéniosité de l’homme pour transformer la force de l’eau en énergie motrice. Plongez ensuite au cœur de l’eau, son cycle, ses usages et enfin, attardez-vous dans la salle des énergies renouvelables. Terminez votre visite par la découverte au rez-de-chaussée, d’un ancien moulin à huile.

Jeu de la goutte d’eau géante : comme pour le jeu de l’oie, le premier qui arrive sur la case finale gagne, à condition d’avoir toutes les cartes du patrimoine de Cognin en sa possession.

©Smileus/depositphotos.com/oie/libre-de-droit